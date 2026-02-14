[SCROLL !] Monde végétal, numérique et poésie par Alex Le Guillou, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

[SCROLL !] Monde végétal, numérique et poésie par Alex Le Guillou 28 février – 15 mars Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T10:00:00+01:00 – 2026-02-28T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-15T14:00:00+01:00 – 2026-03-15T18:00:00+01:00

Du samedi 28 février au dimanche 15 mars

Projection en continue

Monde végétal, numérique et poésie par Alex Le Guillou

Découvrez le travail de cet artiste qui explore les relations entre nature, technologie et notre perception du monde à travers ses projets The Giants et Artificial Visions.

– The Giants (Les Géants) est un film documentaire (2023), réalisé par Laurence Billiet et Rachael Antony et produit par GENERAL STRIKE, Alex Le Guillou a conçu une série de séquences visuelles qui accompagnent le récit. Le film retrace la vie de l’écologiste Bob Brown et explore les liens profonds entre l’humanité et les forêts anciennes d’Australie. Dans ce projet, Alex Le Guillou mêle art, science et technologie pour révéler les dynamiques invisibles du monde végétal. Ses séquences contemplatives illustrent la croissance des arbres, leur communication souterraine, la circulation de l’eau et leurs interconnexions. Son travail propose une vision sensible de la forêt, invitant à percevoir les arbres comme des organismes vivants et conscients, intimement liés à notre propre existence.

– Artificial Visions (Visions artificielles) désigne un cycle de recherches qui propose une série d’expériences audiovisuelles contemplatives où la nature devient territoire d’exploration sensible. En utilisant des techniques de captation avancées comme des scanners Lidar ou des techniques de photogrammétrie, il prélève des fragments du paysage qu’il réinterprète en environnements visuels faits de points, de volumes et de formes géométriques mouvantes. Ces paysages oscillent entre visualisation scientifique et évocation picturale. Ils invitent à observer le processus par lequel la technologie traduit, simplifie ou amplifie la complexité du vivant.

Artificial Visions propose une réflexion sur notre rapport à l’environnement, à la mémoire des lieux et à la perception du réel.

Alex Le Guillou

Artiste visuel actif depuis 2005, Alex Le Guillou débute son parcours professionnel en collaborant avec diverses agences et studios de création, avant de s’engager progressivement dans le développement d’un univers artistique personnel et singulier où se rencontrent et dialoguent l’art, la science et la technologie. Animé par une passion profonde pour l’exploration visuelle sous toutes ses formes, il conçoit et réalise des œuvres numériques audiovisuelles ainsi que des expériences immersives qui ont été présentées et exposées dans de nombreux lieux à travers le monde.

Puisant son inspiration dans l’observation de la nature, l’étude des phénomènes scientifiques et l’analyse des systèmes technologiques contemporains, son travail artistique interroge notre perception du monde qui nous entoure et les mécanismes par lesquels nous appréhendons le réel.

Il propose une vision à la fois poétique et contemplative du macrocosme, observé et interprété à travers le prisme de la machine et des outils numériques. Ses créations visuelles oscillent constamment entre abstraction pure et figuration évocatrice, mêlant avec subtilité la rigueur mathématique des algorithmes et l’esthétique organique inspirée du vivant. Dans son œuvre, l’image cesse d’être une représentation statique pour devenir une matière vivante et dynamique, évoluant au sein d’univers en perpétuel mouvement et transformation

Médiathèque José Cabanis – Atrium (niveau –1)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Projection en continu scroll26