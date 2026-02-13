[SCROLL !] Océan en VR, Médiathèque Empalot, Toulouse

[SCROLL !] Océan en VR Samedi 28 février, 10h30 Médiathèque Empalot Haute-Garonne

Samedi 28 février – 10h30 en continu

Enfilez votre casque et partez explorez les profondeurs océaniques sans quitter la terre ferme ! Grâce à la réalité virtuelle, nagez parmi les poissons tropicaux, approchez des créatures fascinantes et laissez-vous bercer par le murmure des courants. Une expérience sensorielle et poétique qui émerveille, sensibilise et nous relie à la beauté fragile du monde marin.

Médiathèque Empalot

Durée : 2h – À partir de 13 ans

Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin

