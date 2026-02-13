[SCROLL !] Oiseaux et numérique, Médiathèque Serveyrolles, Toulouse

[SCROLL !] Oiseaux et numérique Samedi 7 mars, 10h30 Médiathèque Serveyrolles Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T10:30:00+01:00 – 2026-03-07T11:30:00+01:00

Fin : 2026-03-07T10:30:00+01:00 – 2026-03-07T11:30:00+01:00

Mercredi 4 mars – 10h30

Un atelier en famille pour vous plonger dans le monde des oiseaux. Vous écouterez quelques histoires puis assisterez à une présentation de l’application Birdie Memory. L’occasion idéale pour découvrir le chant de nos amis à plumes.

Médiathèque Serveyrolles

Durée : 1h – À partir de 5 ans

Sur inscription au 05 31 22 96 50

Médiathèque Serveyrolles 10 Rue Charles Garnier, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 96 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/serveyrolles [{« type »: « phone », « value »: « 05 67 72 84 50 »}] Bibliothèque ouverte en 1982 sur 594 m2 Vélô-Toulouse : station 181 – 27, avenue Louis Plana

Un atelier en famille pour vous plonger dans le monde des oiseaux scroll26