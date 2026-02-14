[SCROLL !] Ornithographies, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

[SCROLL !] Ornithographies 3 mars – 4 avril Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne

Entrée libre

Début : 2026-03-03T14:00:00+01:00 – 2026-03-03T18:00:00+01:00

Fin : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T17:00:00+02:00

Un travail photographique qui révèle la poétique du vol des oiseaux et les calligraphies éphémères qu’il trace dans le ciel.

Xavi Bou, géologue et photographe né à Barcelone, transforme la nature en art visuel. Son projet phare, « Ornithographies » (2015), révèle les trajectoires invisibles des oiseaux en vol, à la croisée de l’esthétique et de la science. Exposé et publié à l’international, il poursuit aujourd’hui ses recherches avec la vidéo et l’étude des insectes. Son objectif : offrir une vision poétique pour sensibiliser à l’environnement.

En partenariat avec le Quai des Savoirs.

Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue

Par Xavi Bou

@Xavi Bou