Scrooge La Visitation Limoges

Informations pratiques

Limoges

Scrooge

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-08 20:00:00

fin : 2027-01-09 21:30:00

Date(s) :

2027-01-08

Scrooge, un vieil homme avare et solitaire, voit sa vie bouleversée par la visite de mystérieux esprits de Noel. Découvrez ce conte intemporel de Charles Dickens dans un ciné-concert immersif mêlant quatuor à cordes en direct, images originales, lumières et effets sonores. Renseignements et réservation par téléphone ou par mail. .

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 38 66 86 quatuordelimoges@gmail.com

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English : Scrooge

L’événement Scrooge Limoges a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Limoges Métropole