Sculpte ton décor Musée du Château de Mayenne Mayenne

Sculpte ton décor Musée du Château de Mayenne Mayenne lundi 21 juillet 2025.

Sculpte ton décor 21 – 25 juillet Musée du Château de Mayenne Mayenne

Forfait 40€ la journée par groupe de 12 personnes ; ateliers adaptés aux 7-11 ans, 12-18 ans et familles ; 24 personnes maximum par jour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-21T10:00:00 – 2025-07-21T16:00:00

Fin : 2025-07-25T10:00:00 – 2025-07-25T16:00:00

Sculpte ton décor avec Elise Foucault, artiste sculpteure

Les enfants redécouvrent un élément bien connu, la pierre. À partir d’un bloc de tuffeau, chaque participant pourra s’essayer à la sculpture sur pierre. Les enfants vont réaliser le motif de leur choix, avec pour modèle des éléments de décors observés sur les façades des châteaux des bords de la Mayenne. À eux ensuite d’appréhender l’espace et le relief et de s’approprier les gestes techniques pour transformer leur cube en décors architecturés.

Les enfants repartent avec leurs créations.

Exposition temporaire 2025 « Au fil des châteaux »

Le Département de la Mayenne et Mayenne Communauté propose une exposition centrée sur les châteaux en bord de Mayenne. Ce patrimoine est très présent mais aussi aussi peu visible et méconnu. L’exposition s’attache à montrer ces élégantes demeures, installées sur les rives de la rivière, au centre de grands domaines et de paysages remarquables.

Atelier L’affaire du collier perdu

La châtelaine a perdu son précieux collier ! En tant qu’agents secrets, explorez un domaine du 19ᵉ siècle à la recherche d’indices. Les habitants et employés du château vous aideront si vous parvenez à résoudre quelques défis insolites ! Mais attention, discrétion absolue : la mission est top secrète ! Prêts à résoudre cette drôle d’enquête et à découvrir qui a bien pu voler le collier ?

Musée du Château de Mayenne Place Juhel, Mayenne, 53100, Pays de la Loire Mayenne 53100 Mayenne Mayenne Pays de la Loire 02 43 00 17 17 http://www.museeduchateaudemayenne.fr http://www.facebook.com/chateau.demayenne;http://www.twitter.com/museemayenne Placé entre la frontière entre Normandie et Bretagne, Mayenne prends lors de la désagrégation de l’empire carolingien une importance majeure qui se concrétise par la construction précoce (autour de 900) d’un château de pierre; il se développe au XIIIe siècle en une « basse cour » flanquée de 12 tours et une « haute cour » fortifiée comprenant un donjon circulaire et un corps de logis. Aménagé à partir du XVe siècle en fonction des nouveaux besoins de l’artillerie, l’ensemble est remblayé en terrasse et les tours partiellement arasés au XVIIe siècle. Spécimen intéressant de l’architecture du XIIIe siècle, militaire et résidentielle, Mayenne apparaît surtout comme un site archéologique majeur, avec la découverte récente du bâtiment carolingien partiellement en élévation dans la haute cour; un musée de site (crypte) présente ces différents aspects. M.O. Mandy (2002). Ce n’est qu’en 1993 que des travaux de rénovation font apparaitre des arcades de briques carolingiennes et lèvent enfin le voile sur le mystère des origines du Château de Mayenne. Aujourd’hui, après des années de rénovation, le musée du château accueille des visiteurs depuis 2008. En parallèle, une réflexion a été menée pour proposer un accompagnement pédagogique spécifique à tous les publics dont les personnes handicapées.

Crédits photo : ©Benoit Pelletier

Événement de C’est mon patrimoine 2025

©Elise Foucault