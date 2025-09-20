Sculpter les récits de la France combattante Mémorial du Mont-Valérien Suresnes

En extérieur, places limitées. La forteresse du Mont-Valérien est gratuitement et librement accessible tout le week-end (sur présentation d’une pièce d’identité) de 10h à 18h, dernier accès à 16h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:15:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:15:00

16 hauts reliefs massifs ornent la façade du mémorial de la France combattante : que représentent-ils ? Quels discours illustrent-ils ? Quels sont les éléments clés pour décrypter ces bronzes ?

Partie prenante du mémorial du Mont-Valérien, le mémorial de la France combattante est voulu par le général de Gaulle, qui l’inaugure le 18 juin 1960. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, (re)découvrez ce projet architectural et mémoriel à travers ses 16 sculptures. En faisant la part belle à l’art, à l’architecture et à l’histoire, elles transmettent une certaine vision de la Résistance selon des interprétations mythologiques, militaires, républicaines ou encore religieuses.

Mémorial du Mont-Valérien Avenue du Professeur Léon-Bernard 92150 Suresnes Suresnes 92150 Quartier Mont-Valérien Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 28 46 35 https://for.onac-vg.fr/hauts-lieux-memoire-necropoles/memorial-du-mont-valerien https://fr-fr.facebook.com/M%C3%A9morial-du-Mont-Val%C3%A9rien-311498756000795/ [{« type »: « email », « value »: « resa.hautslieux-idf@onacvg.fr »}] Lieu de culte médiéval devenu forteresse militaire au cours de XIXème siècle, le Mont-Valérien a été le principal lieu d’exécution de résistants et d’otages en France par l’armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.

La multiplicité des parcours des 1008 fusillés, nous permet aujourd’hui d’en décrire la diversité. Après la guerre, le site est choisi pour honorer la mémoire des morts pour la France de 1939 à 1945, et, le 18 juin 1960, le général de Gaulle y inaugure le Mémorial de la France combattante.

Ces hommes, assassinés parce qu’ils étaient résistants, otages, Juifs ou communistes sont autant de rappels à notre histoire qui firent naturellement de ce site le premier des Hauts lieux de la mémoire nationale du ministère des Armées, aujourd’hui géré par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. Le Mont Valérien est situé avenue du Professeur Léon Bernard, en face de la place de l’Abbé Franz Stock, à Suresnes (Hauts-de-Seine). Le centre d’accueil n’est pas visible depuis la place. Se situant dans un renfoncement à gauche de la Croix de Lorraine, il est nécessaire de s’avancer jusqu’à elle pour le voir.

Visite commentée architecture

ONaCVG-Charlotte Bourdon