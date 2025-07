Sculpteur sur bois Bischwiller

Sculpteur sur bois Bischwiller dimanche 7 décembre 2025.

Sculpteur sur bois

1-9 Place de la Mairie Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Pour compléter notre belle crèche sculptée en 2018, la Ville de Bischwiller accueille à nouveau Werner BROHAMMER, originaire de notre ville jumelée Hornberg, qui sculptera cette fois-ci, les Rois Mages.

Pour compléter notre belle crèche sculptée en 2018, la Ville de Bischwiller accueille à nouveau Werner BROHAMMER, originaire de notre ville jumelée Hornberg, qui sculptera cette fois-ci, les Rois Mages.

Ce spectacle vivant permettra de suivre l’évolution des santons tout au long de l’après-midi. .

1-9 Place de la Mairie Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 99 20 oscl@bischwiller.com

English :

To complete our beautiful nativity scene sculpted in 2018, the town of Bischwiller is once again welcoming Werner BROHAMMER, from our twin town Hornberg, who this time will be sculpting the Three Wise Men.

German :

Um unsere schöne geschnitzte Krippe aus dem Jahr 2018 zu vervollständigen, begrüßt die Stadt Bischwiller erneut Werner BROHAMMER aus unserer Partnerstadt Hornberg, der dieses Mal die Heiligen Drei Könige schnitzen wird.

Italiano :

Per completare il nostro bellissimo presepe scolpito nel 2018, la città di Bischwiller accoglie nuovamente Werner BROHAMMER, della nostra città gemellata di Hornberg, che questa volta scolpirà i Re Magi.

Espanol :

Para completar nuestro hermoso belén esculpido en 2018, la ciudad de Bischwiller vuelve a dar la bienvenida a Werner BROHAMMER, de nuestra ciudad gemela de Hornberg, que esta vez esculpirá a los Reyes Magos.

L’événement Sculpteur sur bois Bischwiller a été mis à jour le 2025-07-17 par Commune de Bischwiller