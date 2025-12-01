Sculpteur sur glace Paimpol
Sculpteur sur glace Paimpol samedi 20 décembre 2025.
Sculpteur sur glace
Place du Martray Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 16:30:00
fin : 2025-12-20 18:30:00
Date(s) :
2025-12-20
Venez admirer le travail de Médéric Séïté. Il est artisan glacier à Trégueux et se passionne pour la sculpture sur glace. Il est vice-champion du monde 2012 de glacerie et champion de France 2018. Animation offerte par Cap sur Paimpol, l’association des forces économiques du Pays de Paimpol. .
Place du Martray Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Sculpteur sur glace Paimpol a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol