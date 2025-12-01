Sculpteur sur glace

Place du Martray Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 16:30:00

fin : 2025-12-20 18:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Venez admirer le travail de Médéric Séïté. Il est artisan glacier à Trégueux et se passionne pour la sculpture sur glace. Il est vice-champion du monde 2012 de glacerie et champion de France 2018. Animation offerte par Cap sur Paimpol, l’association des forces économiques du Pays de Paimpol. .

Place du Martray Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sculpteur sur glace Paimpol a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol