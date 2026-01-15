Sculptez un objet en bois Lièpvre

Sculptez un objet en bois

3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-22 13:30:00

fin : 2026-02-22 16:30:00

Date(s) :

2026-02-22

Découvrez le travail du bois choisissez, découpez, sculptez et assemblez votre cuillère en bois. Une collation gourmande vous attend avant de poursuivre votre création.

Le bois est une matière noble, dure et pourtant assez facile à découper, tailler, sculpter et assembler.

A votre tour, découvrez le travail du bois choisissez l’essence, la pièce dont la forme correspond à celle de l’objet que vous souhaitez réaliser. Découpez, sciez, sculptez, assemblez pour réaliser une cuillère en bois.

Profitez d’une petite collation avec brioche et boissons chaudes avant de poursuivre votre œuvre.

Atelier accessible aux enfants à partir de 12 ans, accompagnés d’un adulte participant lui aussi à l’atelier. .

3 chemin du Frarupt Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com

English :

Discover woodworking: choose, cut, carve and assemble your own wooden spoon. A gourmet snack awaits you before you continue your creation.

