Sculpture céramique koala ou écureuil La Sollerie Vimartin-sur-Orthe
Sculpture céramique koala ou écureuil La Sollerie Vimartin-sur-Orthe samedi 14 février 2026.
Sculpture céramique koala ou écureuil
La Sollerie Atelier de la chapelle-du-Chêne Vimartin-sur-Orthe Mayenne
Tarif : 67 – 67 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 18:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Journée de sculpture animalière
Journée de sculpture animalière réaliser un petit mammifère grimpeur sur sa branche le koala ou l’écureuil. À disposition des fiches de documentation et un accompagnement pas à pas dans cette réalisation. Argile et cuisson comprises Ate
Stage à partir de 14 ans, sur inscription.
Avec Anne Corre, céramiste et sculptrice. .
La Sollerie Atelier de la chapelle-du-Chêne Vimartin-sur-Orthe 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 48 23 58 accordceramique@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Animal sculpture day
L’événement Sculpture céramique koala ou écureuil Vimartin-sur-Orthe a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons