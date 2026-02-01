Sculpture céramique koala ou écureuil La Sollerie Vimartin-sur-Orthe

Sculpture céramique koala ou écureuil

La Sollerie Atelier de la chapelle-du-Chêne Vimartin-sur-Orthe Mayenne

Tarif : 67 – 67 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Journée de sculpture animalière

Journée de sculpture animalière réaliser un petit mammifère grimpeur sur sa branche le koala ou l’écureuil. À disposition des fiches de documentation et un accompagnement pas à pas dans cette réalisation. Argile et cuisson comprises Ate

Stage à partir de 14 ans, sur inscription.

Avec Anne Corre, céramiste et sculptrice. .

La Sollerie Atelier de la chapelle-du-Chêne Vimartin-sur-Orthe 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 48 23 58 accordceramique@gmail.com

English :

Animal sculpture day

