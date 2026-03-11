Sculpture céramique Le Chambon-sur-Lignon

Sculpture céramique

Les Roches Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 480 – 480 – 480 EUR

Fournitures comprises.

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-07

Avec Arlette et Marc Simon, céramistes. Diverses techniques de façonnage, modelage, colombins, plaque, travail dans la masse, décor, émaillage. Cuissons raku et sigillée.

Les Roches Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 26 68 simon.ceramistes@gmail.com

English :

With ceramists Arlette and Marc Simon. Various shaping techniques, modelling, colombins, slab, bodywork, decoration, glazing. Raku and sigillata firing.

