Sculpture céramique personnage assis La Sollerie Vimartin-sur-Orthe

La Sollerie Atelier de la Chapelle du Chêne Vimartin-sur-Orthe Mayenne
Pour ouvrir une parenthèse les mains dans la terre et se faire plaisir à travers la pratique du modelage.
Nous aurons une journée pour façonner dans l’argile la silhouette d’un personnage assis de votre choix. Venez avec votre sélection de photos, de croquis. Accompagnement pas à pas dans votre réalisation.
Argile et cuisson comprise, outillage disponible sur place.
Adulte Ado à partir de 14 ans, sur inscription.
Venez avec votre déjeuner et une tenue de bricolage confortable. .
La Sollerie Atelier de la Chapelle du Chêne Vimartin-sur-Orthe 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 48 23 58 accordceramique@gmail.com
English :
Open a parenthesis with your hands in the clay and indulge yourself through the practice of modeling.
