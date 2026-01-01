Sculpture de ballon La Chal Saint-Jean-d’Arves

Sculpture de ballon

La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 17:15:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Découvrez l’atelier Sculpture en ballon une animation ludique et colorée où un artiste transforme de simples ballons en formes rigolotes, animaux sous les yeux émerveillés du public.

Petits et grands repartent avec leur création personnalisée

.

La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balloon sculpture

Discover the Balloon Sculpture workshop, a fun and colourful activity where an artist transforms simple balloons into funny shapes and animals before the amazed eyes of the audience.

Young and old alike leave with their own personalised creation.

L’événement Sculpture de ballon Saint-Jean-d’Arves a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves