Sculpture en verre de Guillaume Bottazzi à Croix Roubaix

Sculpture en verre de Guillaume Bottazzi à Croix Roubaix vendredi 19 septembre 2025.

Sculpture en verre de Guillaume Bottazzi à Croix

Avenue Winston Churchill Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 09:00:00

fin : 2025-09-21 20:00:00

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-21

### **Cette sculpture en verre signée** **Guillaume Bottazzi** **mesure 3 mètres de haut**

Elle a pris place en mai 2021 sur le Domaine des Diamants Blancs, dans l’extension du jardin Mallet-Stevens qui jouxte la Villa Cavrois, une architecture moderne emblématique classée.

D’inspiration florale, cette création est zénifiante, elle relève d’une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elle se trouve. Située dans un jardin, les dégradés, les couleurs et les courbes de cette création nous emmènent dans un imaginaire lié à la nature.

Elle a la vocation de nous mettre dans de bonnes dispositions, de réduire l’anxiété, de produire de la dopamine et de la sérotonine auprès du regardeur.

Elle est réalisée avec des émaux, une matière naturelle composée de différents minéraux. Cette œuvre environnementale est à découvrir depuis la terrasse et les jardins du restaurant qui se situent au cœur du Domaine.

2025 est l’année de la santé mentale et l’artiste visuel [Guillaume Bottazzi](https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi) nous invite à un parcours artistique gigantesque avec 86 œuvres d’art patrimoniales à découvrir dans toute la France dans le cadre de la 42ème édition des Journées européennes du patrimoine. Sous l’égide de l’Union Européenne, le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, a désigné la santé mentale comme Grande Cause nationale en 2025 . Guillaume Bottazzi est reconnu comme un pionnier de la neuroesthétique qui intronise la neurobiologie et l’art dans notre environnement afin de contribuer à améliorer notre santé mentale et réduire les tensions sociales. Les neurosciences ont prouvé que les œuvres de cet artiste nous font du bien et l’Organisation de la Santé a confirmé que l’art pouvait aider notre santé mentale. La neuroesthétique prend un essor considérable dans notre environnement et le public est invité à s’immerger dans l’univers poétique de l’artiste et à mesurer les effets de cette nouvelle tendance qui habite aujourd’hui notre quotidien. L’objectif est de produire des effets chimiques sur nous qui contribuent à aider notre santé mentale. Ces œuvres patrimoniales ancrées dans notre quotidien diminuent notre anxiété et notre sentiment de solitude. Elles produisent notamment sur nous de la dopamine, de la sérotonine et de l’ocytocine.

Elles nous rendent plus heureux et plus forts, plus élégants et plus sains. Elles diminuent les effets de la dépression, favorisent la cohésion sociale et nous aident à prendre du recul sur les choses. Elles nous réconfortent, facilitent l’appropriation des espaces et diminuent les tensions sociales. Elles contribuent à la paix et à l’amour dans le monde. Alimenté par des milliers de publications de neuroscientifiques, les effets de ces expériences sensorielles ont été confirmés par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2019. Les créations présentées sillonnent le pays du nord au sud de la France.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 100 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

C’est à Croix qu’est présentée cette sculpture en verre de l’artiste qui se trouve sur le Domaine des Diamants Blancs, dans l’extension du jardin Mallet-Stevens qui jouxte la [Villa Cavrois](https://fr.wikipedia.org/wiki/Villa_Cavrois), une architecture emblématique classée.

**Vu dans la presse** [Les Echos week-end](https://guillaume.bottazzi.org/wp-content/uploads/2021/06/bottazzi-les-echos.jpg)

[https://www.youtube.com/watch?v=CfH0U-HzpkY](https://www.youtube.com/watch?v=CfH0U-HzpkY)

**Cette sculpture est à découvrir depuis la terrasse et les jardins du restaurant La Table de PAUL C, situé au 14bis avenue Winston Churchill.**

Site officiel de Guillaume Bottazzi [https://guillaume.bottazzi.org](https://guillaume.bottazzi.org)

### **Cette sculpture en verre signée** **Guillaume Bottazzi** **mesure 3 mètres de haut**

Elle a pris place en mai 2021 sur le Domaine des Diamants Blancs, dans l’extension du jardin Mallet-Stevens qui jouxte la Villa Cavrois, une architecture moderne emblématique classée.

D’inspiration florale, cette création est zénifiante, elle relève d’une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elle se trouve. Située dans un jardin, les dégradés, les couleurs et les courbes de cette création nous emmènent dans un imaginaire lié à la nature.

Elle a la vocation de nous mettre dans de bonnes dispositions, de réduire l’anxiété, de produire de la dopamine et de la sérotonine auprès du regardeur.

Elle est réalisée avec des émaux, une matière naturelle composée de différents minéraux. Cette œuvre environnementale est à découvrir depuis la terrasse et les jardins du restaurant qui se situent au cœur du Domaine.

2025 est l’année de la santé mentale et l’artiste visuel [Guillaume Bottazzi](https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi) nous invite à un parcours artistique gigantesque avec 86 œuvres d’art patrimoniales à découvrir dans toute la France dans le cadre de la 42ème édition des Journées européennes du patrimoine. Sous l’égide de l’Union Européenne, le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, a désigné la santé mentale comme Grande Cause nationale en 2025 . Guillaume Bottazzi est reconnu comme un pionnier de la neuroesthétique qui intronise la neurobiologie et l’art dans notre environnement afin de contribuer à améliorer notre santé mentale et réduire les tensions sociales. Les neurosciences ont prouvé que les œuvres de cet artiste nous font du bien et l’Organisation de la Santé a confirmé que l’art pouvait aider notre santé mentale. La neuroesthétique prend un essor considérable dans notre environnement et le public est invité à s’immerger dans l’univers poétique de l’artiste et à mesurer les effets de cette nouvelle tendance qui habite aujourd’hui notre quotidien. L’objectif est de produire des effets chimiques sur nous qui contribuent à aider notre santé mentale. Ces œuvres patrimoniales ancrées dans notre quotidien diminuent notre anxiété et notre sentiment de solitude. Elles produisent notamment sur nous de la dopamine, de la sérotonine et de l’ocytocine.

Elles nous rendent plus heureux et plus forts, plus élégants et plus sains. Elles diminuent les effets de la dépression, favorisent la cohésion sociale et nous aident à prendre du recul sur les choses. Elles nous réconfortent, facilitent l’appropriation des espaces et diminuent les tensions sociales. Elles contribuent à la paix et à l’amour dans le monde. Alimenté par des milliers de publications de neuroscientifiques, les effets de ces expériences sensorielles ont été confirmés par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2019. Les créations présentées sillonnent le pays du nord au sud de la France.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 100 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

C’est à Croix qu’est présentée cette sculpture en verre de l’artiste qui se trouve sur le Domaine des Diamants Blancs, dans l’extension du jardin Mallet-Stevens qui jouxte la [Villa Cavrois](https://fr.wikipedia.org/wiki/Villa_Cavrois), une architecture emblématique classée.

**Vu dans la presse** [Les Echos week-end](https://guillaume.bottazzi.org/wp-content/uploads/2021/06/bottazzi-les-echos.jpg)

[https://www.youtube.com/watch?v=CfH0U-HzpkY](https://www.youtube.com/watch?v=CfH0U-HzpkY)

**Cette sculpture est à découvrir depuis la terrasse et les jardins du restaurant La Table de PAUL C, situé au 14bis avenue Winston Churchill.**

Site officiel de Guillaume Bottazzi [https://guillaume.bottazzi.org](https://guillaume.bottazzi.org) .

Avenue Winston Churchill Roubaix 59170 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

### **This glass sculpture signed** **Guillaume Bottazzi** **is 3 meters high**

It was installed in May 2021 on the Domaine des Diamants Blancs, in the Mallet-Stevens garden extension adjoining the Villa Cavrois, an emblematic piece of listed modern architecture.

This floral-inspired, Zen-like creation is the result of a global approach integrating various parameters specific to its location. Set in a garden, the gradations, colors and curves of this creation take us into an imaginary world linked to nature.

Its vocation is to put us in a good mood, reduce anxiety and produce dopamine and serotonin in the viewer.

It is made from enamels, a natural material composed of various minerals. This environmental work can be viewed from the restaurant’s terrace and gardens, located in the heart of the Domaine.

2025 is the year of mental health, and visual artist [Guillaume Bottazzi](https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi) invites us on a gigantic artistic journey with 86 heritage works of art to be discovered throughout France as part of the 42nd European Heritage Days. Under the aegis of the European Union, the French Ministry of Labor, Health, Solidarity and the Family has designated mental health as a « Great National Cause in 2025 ». Guillaume Bottazzi is recognized as a pioneer in neuroesthetics, which brings neurobiology and art into our environment to help improve our mental health and reduce social tensions. Neuroscience has proven that this artist’s works do us good, and the Health Organization has confirmed that art can help our mental health. Neuroaesthetics is gaining considerable ground in our environment, and the public is invited to immerse themselves in the artist?s poetic universe and measure the effects of this new trend which is now part of our daily lives. The aim is to produce chemical effects on us that contribute to our mental health. These heritage works, anchored in our daily lives, reduce our anxiety and feelings of loneliness. In particular, they produce dopamine, serotonin and oxytocin.

They make us happier and stronger, more elegant and healthier. They reduce the effects of depression, promote social cohesion and help us take a step back from things. They comfort us, facilitate the appropriation of spaces and reduce social tensions. They contribute to peace and love in the world. Fueled by thousands of publications by neuroscientists, the effects of these sensory experiences have been confirmed by the World Health Organization in 2019. The creations presented criss-cross the country from north to south of France.

Guillaume Bottazzi has created over 100 heritage works in Europe, the United States, China and Japan, commissioned by cities, museums and architects. They are part of the architectural heritage of the places where they are located.

This glass sculpture by the artist is presented in Croix, on the Domaine des Diamants Blancs, in the extension to the Mallet-Stevens garden adjacent to the Villa Cavrois (https://fr.wikipedia.org/wiki/Villa_Cavrois), an emblematic listed building.

**Seen in the press**: [Les Echos week-end](https://guillaume.bottazzi.org/wp-content/uploads/2021/06/bottazzi-les-echos.jpg)

[https://www.youtube.com/watch?v=CfH0U-HzpkY](https://www.youtube.com/watch?v=CfH0U-HzpkY)

**This sculpture can be viewed from the terrace and gardens of the restaurant La Table de PAUL C, 14bis avenue Winston Churchill **

Guillaume Bottazzi’s official website: [https://guillaume.bottazzi.org](https://guillaume.bottazzi.org)

German :

### **Diese Glasskulptur ist signiert** **Guillaume Bottazzi** **misst 3 Meter Höhe**

Sie wurde im Mai 2021 auf der Domaine des Diamants Blancs aufgestellt, in der Erweiterung des Mallet-Stevens-Gartens, der an die Villa Cavrois angrenzt, eine symbolträchtige moderne Architektur, die unter Denkmalschutz steht.

Die von Blumen inspirierte Kreation ist zenifizierend, sie ist Teil eines ganzheitlichen Ansatzes, der verschiedene ortsspezifische Parameter einbezieht. Die Abstufungen, Farben und Kurven dieser Kreation, die sich in einem Garten befindet, entführen uns in eine mit der Natur verbundene Vorstellungswelt.

Sie soll uns in gute Laune versetzen, Ängste abbauen, Dopamin und Serotonin beim Betrachter erzeugen.

Sie wird aus Emaille hergestellt, einem natürlichen Material, das aus verschiedenen Mineralien besteht. Dieses Umweltkunstwerk kann von der Terrasse und den Gärten des Restaurants im Herzen der Domaine aus entdeckt werden.

2025 ist das Jahr der geistigen Gesundheit und der bildende Künstler [Guillaume Bottazzi](https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi) lädt uns zu einem gigantischen Kunstparcours mit 86 Kunstwerken aus dem Kulturerbe ein, die in ganz Frankreich im Rahmen der 42. Europäischen Tage des Kulturerbes zu entdecken sind. Unter der Schirmherrschaft der Europäischen Union hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Solidarität und Familien die psychische Gesundheit zur « Großen Nationalen Sache im Jahr 2025 » ernannt. Guillaume Bottazzi ist als Pionier der Neuroästhetik bekannt, die Neurobiologie und Kunst in unsere Umwelt inthronisiert, um zur Verbesserung unserer psychischen Gesundheit beizutragen und soziale Spannungen abzubauen. Die Neurowissenschaften haben bewiesen, dass die Werke dieses Künstlers uns gut tun, und die Gesundheitsorganisation hat bestätigt, dass Kunst unsere geistige Gesundheit fördern kann. Die Neuroästhetik nimmt in unserem Umfeld einen enormen Aufschwung, und das Publikum ist eingeladen, in die poetische Welt des Künstlers einzutauchen und die Auswirkungen dieses neuen Trends zu messen, der heute unseren Alltag durchdringt. Das Ziel ist es, chemische Effekte auf uns zu erzeugen, die dazu beitragen, unsere geistige Gesundheit zu unterstützen. Diese in unserem Alltag verankerten Kunstwerke aus dem Kulturerbe verringern unsere Angst und unser Gefühl der Einsamkeit. Sie produzieren in uns Dopamin, Serotonin und Oxytocin.

Sie machen uns glücklicher und stärker, eleganter und gesünder. Sie mindern die Auswirkungen von Depressionen, fördern den sozialen Zusammenhalt und helfen uns, die Dinge aus der Distanz zu betrachten. Sie trösten uns, erleichtern die Aneignung von Räumen und bauen soziale Spannungen ab. Sie tragen zu Frieden und Liebe in der Welt bei. Angetrieben von tausenden Veröffentlichungen von Neurowissenschaftlern, wurden die Auswirkungen dieser Sinneserfahrungen 2019 von der Weltgesundheitsorganisation bestätigt. Die vorgestellten Kreationen reisen durch das Land von Nord- bis Südfrankreich.

Guillaume Bottazzi hat in Europa, den USA, China und Japan mehr als 100 « Heritage Works » unterzeichnet, die das Kulturerbe aufwerten sollen und von Städten, Museen und Architekten in Auftrag gegeben wurden. Sie sind Teil des architektonischen Erbes der Orte, an denen sie sich befinden.

In Croix wird diese Glasskulptur des Künstlers präsentiert, die sich auf der Domaine des Diamants Blancs befindet, in der Erweiterung des Mallet-Stevens-Gartens, der an die [Villa Cavrois](https://fr.wikipedia.org/wiki/Villa_Cavrois), eine unter Denkmalschutz stehende emblematische Architektur, angrenzt.

** Aus der Presse**: [Les Echos week-end](https://guillaume.bottazzi.org/wp-content/uploads/2021/06/bottazzi-les-echos.jpg)

[https://www.youtube.com/watch?v=CfH0U-HzpkY](https://www.youtube.com/watch?v=CfH0U-HzpkY)

**Diese Skulptur kann von der Terrasse und den Gärten des Restaurants La Table de PAUL C in der 14bis avenue Winston Churchill entdeckt werden.**

Offizielle Website von Guillaume Bottazzi: [https://guillaume.bottazzi.org](https://guillaume.bottazzi.org)

Italiano :

### Questa scultura in vetro firmata** **Guillaume Bottazzi** **è alta 3 metri**

È stata installata nel maggio 2021 nel Domaine des Diamants Blancs, nell’ampliamento del giardino Mallet-Stevens accanto alla Villa Cavrois, un’opera iconica dell’architettura moderna tutelata.

Ispirata ai fiori, questa creazione zen è il risultato di un approccio globale che integra diversi parametri specifici del luogo. Inserita in un giardino, le gradazioni, i colori e le curve di questa creazione ci portano in un mondo immaginario legato alla natura.

Il suo scopo è quello di metterci di buon umore, ridurre l’ansia e produrre dopamina e serotonina nello spettatore.

È realizzata in smalto, un materiale naturale composto da diversi minerali. Quest’opera ambientale è visibile dalla terrazza e dai giardini del ristorante, che sono il cuore della tenuta.

il 2025 è l’anno della salute mentale e l’artista visivo Guillaume Bottazzi (https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi) ci invita a un gigantesco viaggio artistico con 86 opere d’arte del patrimonio da scoprire in tutta la Francia nell’ambito delle 42esime Giornate europee del patrimonio. Sotto l’egida dell’Unione Europea, il Ministero del Lavoro, della Salute, della Solidarietà e della Famiglia ha designato la salute mentale come « Grande Causa Nazionale nel 2025 ». Guillaume Bottazzi è riconosciuto come un pioniere della neuroestetica, che porta la neurobiologia e l’arte nel nostro ambiente per contribuire a migliorare la nostra salute mentale e ridurre le tensioni sociali. Le neuroscienze hanno dimostrato che le opere di questo artista ci fanno bene e l’Organizzazione della Sanità ha confermato che l’arte può aiutare la nostra salute mentale. La neuroestetica sta prendendo piede nel nostro ambiente e il pubblico è invitato a immergersi nell’universo poetico dell’artista e a misurare gli effetti di questa nuova tendenza che fa ormai parte della nostra vita quotidiana. L’obiettivo è produrre su di noi effetti chimici che aiutino la nostra salute mentale. Queste opere del patrimonio, ancorate alla nostra vita quotidiana, riducono la nostra ansia e il nostro senso di solitudine. In particolare, producono dopamina, serotonina e ossitocina.

Ci rendono più felici e più forti, più eleganti e più sani. Riducono gli effetti della depressione, promuovono la coesione sociale e ci aiutano a fare un passo indietro. Ci confortano, facilitano la creazione di spazi propri e riducono le tensioni sociali. Contribuiscono alla pace e all’amore nel mondo. Gli effetti di queste esperienze sensoriali, che si basano su migliaia di pubblicazioni di neuroscienziati, sono stati confermati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2019. Le creazioni presentate attraversano il Paese dal nord al sud della Francia.

Guillaume Bottazzi ha realizzato più di 100 opere in Europa, Stati Uniti, Cina e Giappone, commissionate da città, musei e architetti. Esse fanno parte del patrimonio architettonico dei luoghi in cui si trovano.

Questa scultura in vetro dell’artista è esposta a Croix, sul Domaine des Diamants Blancs, nell’ampliamento del giardino Mallet-Stevens che confina con la [Villa Cavrois](https://fr.wikipedia.org/wiki/Villa_Cavrois), un’opera emblematica dell’architettura tutelata.

**Visto nella stampa**: [Les Echos week-end](https://guillaume.bottazzi.org/wp-content/uploads/2021/06/bottazzi-les-echos.jpg)

[https://www.youtube.com/watch?v=CfH0U-HzpkY](https://www.youtube.com/watch?v=CfH0U-HzpkY)

**Questa scultura è visibile dalla terrazza e dai giardini del ristorante La Table de PAUL C, 14bis avenue Winston Churchill **

Sito ufficiale di Guillaume Bottazzi: [https://guillaume.bottazzi.org](https://guillaume.bottazzi.org)

Espanol :

### Esta escultura de vidrio firmada** **Guillaume Bottazzi** **mide 3 metros de altura**

Se instaló en mayo de 2021 en el Domaine des Diamants Blancs, en la ampliación del jardín Mallet-Stevens junto a la Villa Cavrois, pieza emblemática de la arquitectura moderna catalogada.

Inspirada en las flores, esta creación de estilo zen es el resultado de un enfoque global que incorpora diversos parámetros específicos de su ubicación. Situada en un jardín, las gradaciones, los colores y las curvas de esta creación nos transportan a un mundo imaginario vinculado a la naturaleza.

Su objetivo es ponernos de buen humor, reducir la ansiedad y producir dopamina y serotonina en el espectador.

Está hecha de esmalte, un material natural compuesto de diferentes minerales. Esta obra medioambiental puede contemplarse desde la terraza y los jardines del restaurante, que se encuentran en el corazón de la finca.

2025 es el año de la salud mental, y el artista plástico Guillaume Bottazzi (https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi) nos invita a un gigantesco viaje artístico con 86 obras patrimoniales por descubrir en toda Francia, en el marco de las 42ª Jornadas Europeas del Patrimonio. Bajo los auspicios de la Unión Europea, el Ministerio de Trabajo, Sanidad, Solidaridad y Familia ha designado la salud mental como « Gran causa nacional en 2025 ». Guillaume Bottazzi es reconocido como pionero de la neuroestética, que lleva la neurobiología y el arte a nuestro entorno para contribuir a mejorar nuestra salud mental y reducir las tensiones sociales. La neurociencia ha demostrado que las obras de este artista nos hacen bien, y la Organización de la Salud ha confirmado que el arte puede ayudar a nuestra salud mental. La neuroestética está ganando terreno en nuestro entorno, y se invita al público a sumergirse en el universo poético del artista y medir los efectos de esta nueva tendencia que ya forma parte de nuestra vida cotidiana. El objetivo es producir en nosotros efectos químicos que favorezcan nuestra salud mental. Estas obras patrimoniales, ancladas en nuestra vida cotidiana, reducen nuestra ansiedad y nuestro sentimiento de soledad. En concreto, producen dopamina, serotonina y oxitocina.

Nos hacen más felices y más fuertes, más elegantes y más sanos. Reducen los efectos de la depresión, favorecen la cohesión social y nos ayudan a tomar distancia. Nos reconfortan, facilitan la apropiación de los espacios y reducen las tensiones sociales. Contribuyen a la paz y al amor en el mundo. Impulsados por miles de publicaciones de neurocientíficos, los efectos de estas experiencias sensoriales han sido confirmados por la Organización Mundial de la Salud en 2019. Las creaciones presentadas recorren el país de norte a sur de Francia.

Guillaume Bottazzi ha creado más de 100 obras patrimoniales en Europa, Estados Unidos, China y Japón, por encargo de ciudades, museos y arquitectos. Forman parte del patrimonio arquitectónico de los lugares donde se ubican.

Esta escultura de vidrio del artista está expuesta en Croix, en el Domaine des Diamants Blancs, en la ampliación del jardín Mallet-Stevens que linda con la [Villa Cavrois](https://fr.wikipedia.org/wiki/Villa_Cavrois), pieza emblemática de la arquitectura catalogada.

**Visto en la prensa**: [Les Echos fin de semana](https://guillaume.bottazzi.org/wp-content/uploads/2021/06/bottazzi-les-echos.jpg)

[https://www.youtube.com/watch?v=CfH0U-HzpkY](https://www.youtube.com/watch?v=CfH0U-HzpkY)

**Esta escultura puede contemplarse desde la terraza y los jardines del restaurante La Table de Paul C, 14 bis avenue Winston Churchill **

Página web oficial de Guillaume Bottazzi: [https://guillaume.bottazzi.org](https://guillaume.bottazzi.org)

L’événement Sculpture en verre de Guillaume Bottazzi à Croix Roubaix a été mis à jour le 2025-08-18 par Hauts-de-France Tourisme