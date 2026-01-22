Sculpture les bases d’un portrait en terre l’Atelier d’Émie Saint-Didier-en-Velay

Sculpture les bases d’un portrait en terre

l’Atelier d’Émie 5 place Jeanne d’Arc Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 130 – 130 – 130 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Lionel est l’invité de l’atelier d’Émie. Venez découvrir les bases d’un portrait en terre.

l’Atelier d’Émie 5 place Jeanne d’Arc Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 76 68 09

English :

Lionel is a guest at Émie’s studio. Come and discover the basics of a clay portrait.

L’événement Sculpture les bases d’un portrait en terre Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme Loire Semène