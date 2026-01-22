Sculpture les bases d’un portrait en terre l’Atelier d’Émie Saint-Didier-en-Velay
Sculpture les bases d’un portrait en terre l’Atelier d’Émie Saint-Didier-en-Velay dimanche 22 février 2026.
Sculpture les bases d’un portrait en terre
l’Atelier d’Émie 5 place Jeanne d’Arc Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 130 – 130 – 130 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Lionel est l’invité de l’atelier d’Émie. Venez découvrir les bases d’un portrait en terre.
.
l’Atelier d’Émie 5 place Jeanne d’Arc Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 76 68 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lionel is a guest at Émie’s studio. Come and discover the basics of a clay portrait.
L’événement Sculpture les bases d’un portrait en terre Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme Loire Semène