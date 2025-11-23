Sculpture sur bois à la tronçonneuse Fêtes de fin d’année

Place du Prieuré ou Place Carnot Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Le sculpteur Jérémy Roux proposera des démonstrations de sculpture sur bois à la tronçonneuse. Les œuvres créées sur place seront mises en vente et un concours permettra au public de tenter de deviner le poids d’une sculpture pour tenter de la remporter !

Place du Prieuré ou Place Carnot Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30

English :

Sculptor Jérémy Roux will be demonstrating woodcarving with a chainsaw. Works created on site will be on sale, and the public will have the chance to guess the weight of a sculpture and win one!

German :

Der Bildhauer Jérémy Roux wird Holzschnitzereien mit der Kettensäge vorführen. Die vor Ort geschaffenen Werke werden zum Verkauf angeboten, und bei einem Wettbewerb können die Zuschauer versuchen, das Gewicht einer Skulptur zu erraten, um sie zu gewinnen!

Italiano :

Lo scultore Jérémy Roux darà dimostrazioni di scultura del legno con la motosega. Saranno in vendita opere create sul posto e ci sarà un concorso in cui il pubblico potrà indovinare il peso di una scultura e provare a vincerla!

Espanol :

El escultor Jérémy Roux hará demostraciones de talla en madera con motosierra. Las obras creadas in situ estarán a la venta, y habrá un concurso en el que el público podrá adivinar el peso de una escultura e intentar ganarla

L’événement Sculpture sur bois à la tronçonneuse Fêtes de fin d’année Yssingeaux a été mis à jour le 2025-11-19 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire