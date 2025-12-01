Sculpture sur glace

La Flèche Sarthe

13 décembre 2025 14:00

13 décembre 2025 17:30

2025-12-13

Atelier pour enfant et démonstration par un artiste sur un bloc de glace de 600kg, transformé pour de venir une oeuvre féérique.

Atelier de sculpture sur glace pour enfants par Ice and Art, samedi 13 décembre de 14h à 17h30, rue Henri IV apprendre à tailler un petit bloc de glace avec des gants et des ciseaux à glace puis repartir avec sa création éphémère.

Spectacle de sculpture sur glace par Ice and Art, samedi 13 décembre de 15h à 17h, rue Henri IV. Un bloc de glace de 600 kilos se transforme grâce à la performance de l’artiste pour devenir une œuvre éphémère et féérique de plus de 1,80 m. .

Children’s workshop and artist’s demonstration on a 600kg block of ice, transformed into a magical work of art.

