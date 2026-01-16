Sculpture sur neige grotte de glace Station de Piau Aragnouet

Sculpture sur neige grotte de glace

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-16 15:30:00

fin : 2026-02-16

2026-02-16

Venez retrouver nos animateurs préférés, sur l’aire ludique à la grotte de glace pour la sculpture sur neige. Animation gratuite, maintenue ou adaptée en fonction des conditions météo.

N’oubliez pas votre bonne humeur pour mieux partager ce moment créatif!

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

Come and join our favorite entertainers at the ice grotto play area for snow sculpting. Free activity, maintained or adapted according to weather conditions.

Don’t forget your good mood to share this creative moment!

