Sculpture sur neige Espace des Mondes Polaires Prémanon

Sculpture sur neige

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Gratuit

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-30 16:30:00

2025-12-23 2025-12-30 2026-01-11 2026-01-18 2026-01-25 2026-02-01 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03

En famille ou entre amis, défie les autres équipes en fabriquant la plus belle sculpture sur neige !

Prévoir vêtements adaptés, petit matériel (pelle, truelle…). Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

De 14h à 16h30. Gratuit.

Animation annulée si manque de neige.

Sur réservation au 03 39 50 80 20 ou via contact@espacedesmondespolaires.org. .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

