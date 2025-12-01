Sculpture sur neige Espace des Mondes Polaires Prémanon
Sculpture sur neige
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Gratuit
Début : 2025-12-23 14:00:00
fin : 2025-12-30 16:30:00
2025-12-23 2025-12-30 2026-01-11 2026-01-18 2026-01-25 2026-02-01 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03
En famille ou entre amis, défie les autres équipes en fabriquant la plus belle sculpture sur neige !
Prévoir vêtements adaptés, petit matériel (pelle, truelle…). Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
De 14h à 16h30. Gratuit.
Animation annulée si manque de neige.
Sur réservation au 03 39 50 80 20 ou via contact@espacedesmondespolaires.org. .
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
