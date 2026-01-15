Sculptures céramiques Le Chambon-sur-Lignon

Sculptures céramiques

Les Roches Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : Lundi 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

2026-07-21

Arlette et Marc Simon, céramistes vous présentent leurs créations. Création de volume pour Arlette et oeuvres sculpturales pour Marc.

Les Roches Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 26 68 simon.ceramistes@gmail.com

English :

Ceramists Arlette and Marc Simon present their creations. Volume creation for Arlette and sculptural works for Marc.

