Sculptures céramiques Le Chambon-sur-Lignon
Sculptures céramiques Le Chambon-sur-Lignon mardi 21 juillet 2026.
Sculptures céramiques
Les Roches Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : Lundi 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
2026-07-21
Arlette et Marc Simon, céramistes vous présentent leurs créations. Création de volume pour Arlette et oeuvres sculpturales pour Marc.
Les Roches Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 26 68 simon.ceramistes@gmail.com
English :
Ceramists Arlette and Marc Simon present their creations. Volume creation for Arlette and sculptural works for Marc.
L’événement Sculptures céramiques Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon