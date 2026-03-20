SCULPTURES DE BALLONS

1 place de la Méditerranée Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Sculptures de ballons Laissez-vous émerveiller par les ballons qui prennent vie sous les doigts de notre magicien-sculpteur ! Cet évènement se déroulera sur le parvis de l’Office de Tourisme.

Petits et grands pourront assister à cette animation pleine de bonne humeur, observer le talent de l’artiste et repartir avec leur propre création. Un moment ludique et spectaculaire qui fait briller les yeux des enfants et apporte une touche de magie à votre événement. .

1 place de la Méditerranée Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com

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English :

Balloon Sculptures Let yourself be amazed as balloons come to life under the fingers of our magician-sculptor! This event takes place in front of the Tourist Office.

L’événement SCULPTURES DE BALLONS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-03-17 par 34 ADT34