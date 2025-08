Sculptures de Joséphine Morin-Bartsch et photographies de Charlotte Morin Grand rue La Motte-Chalancon

Sculptures de Joséphine Morin-Bartsch et photographies de Charlotte Morin Grand rue La Motte-Chalancon samedi 9 août 2025.

Sculptures de Joséphine Morin-Bartsch et photographies de Charlotte Morin

Grand rue Ancienne poste La Motte-Chalancon Drôme

Début : Lundi 2025-08-09 10:00:00

fin : 2025-08-11 18:00:00

2025-08-09

Vernissage samedi 9 août à 17h30 à la salle du Posterlou (ancienne poste)

Grand rue Ancienne poste La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes reseau.artistes.oule@gmail.com

English :

Vernissage Saturday August 9 at 5:30 pm at the Salle du Posterlou (former post office)

German :

Vernissage am Samstag, den 9. August um 17:30 Uhr im Salle du Posterlou (ehemalige Post)

Italiano :

Inaugurazione sabato 9 agosto alle 17.30 nella Salle du Posterlou (ex ufficio postale)

Espanol :

Inauguración el sábado 9 de agosto a las 17.30 horas en la Sala del Posterlou (antigua oficina de correos)

