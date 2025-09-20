Sculptures de Juliette de Gelas Château de Viven Viven

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Exposition de sculptures au château de Viven

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le château de Viven a l’honneur de vous présenter les œuvres de l’artiste Juliette de Gelas.

C’est une occasion privilégiée de (re)découvrir le château de Viven sous un nouveau jour, sublimé par le talent de cette sculptrice.

Château de Viven 921 Chemin du Château, 64450 Viven Viven 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 62 37 98 38 Rebâti au XVIIe siècle par le Baron d’Arros de Viven sur des vestiges de châteaux forts, le château a été modernisé durant le XVIIIe siècle. Les jardins dominent la vallée de Luy de France, et contiennent 13 ambiances dont le théâtre de verdure.

© Château de Viven