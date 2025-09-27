Sculptures de Pola Carmen à l’Atelier du Peu Rémalard Rémalard en Perche
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-27 20:00:00
L’Atelier du Peu au 14 Grande Cour, créé par Martine Camillieri met en lumière des œuvres simples, associant esthétique et frugalité, des artistes engagés dans un dépouillement créatif, en opposition à la surconsommation.
Lorsqu’un colis lui arrive, Pola Carmen voit parfois l’emballage comme une véritable merveille. Pour elle, ces papiers entre l’objet et leur contenant sont des sculptures naturelles. Elle les peint, les dessine… .
Rémalard 14 Grande Cour Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie
