Sculptures de Pola Carmen à l’Atelier du Peu Rémalard Rémalard en Perche

Sculptures de Pola Carmen à l’Atelier du Peu

Rémalard 14 Grande Cour Rémalard en Perche Orne

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 20:00:00

2025-09-27

L’Atelier du Peu au 14 Grande Cour, créé par Martine Camillieri met en lumière des œuvres simples, associant esthétique et frugalité, des artistes engagés dans un dépouillement créatif, en opposition à la surconsommation.

Lorsqu’un colis lui arrive, Pola Carmen voit parfois l’emballage comme une véritable merveille. Pour elle, ces papiers entre l’objet et leur contenant sont des sculptures naturelles. Elle les peint, les dessine… .

