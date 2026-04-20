Sculptures, Des plumes d’étrangeté Petit Office Agon-Coutainville

Agon-Coutainville

Sculptures, Des plumes d’étrangeté

Petit Office 2 Place du 28 Juillet Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14 11:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Sculpture terre cuite, Des plumes d’étrangeté par Isabelle Levéel au Petit Office.

Mon travail est sur l’humain et la terre, la nature reprend ses droits et les animaux se révoltent.

Du 14 au 17 mai, de 11h à 19h. .

Petit Office 2 Place du 28 Juillet Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie leveel@gmx.fr

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English : Sculptures, Des plumes d’étrangeté

L’événement Sculptures, Des plumes d’étrangeté Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-04-17 par Coutances Tourisme