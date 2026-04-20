Sculptures, Des plumes d’étrangeté Petit Office Agon-Coutainville
Sculptures, Des plumes d’étrangeté Petit Office Agon-Coutainville jeudi 14 mai 2026.
Agon-Coutainville
Sculptures, Des plumes d’étrangeté
Petit Office 2 Place du 28 Juillet Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14 11:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Sculpture terre cuite, Des plumes d’étrangeté par Isabelle Levéel au Petit Office.
Mon travail est sur l’humain et la terre, la nature reprend ses droits et les animaux se révoltent.
Du 14 au 17 mai, de 11h à 19h. .
Petit Office 2 Place du 28 Juillet Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie leveel@gmx.fr
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English : Sculptures, Des plumes d’étrangeté
L’événement Sculptures, Des plumes d’étrangeté Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-04-17 par Coutances Tourisme
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