Sculptures et fresques, Chapelle de couasnon, Olivet
Sculptures et fresques, Chapelle de couasnon, Olivet samedi 27 juin 2026.
Sculptures et fresques 27 et 28 juin Chapelle de couasnon Loiret
Entrée libre, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
La chapelle de Couasnon, ancienne chapelle du XVIIIe, expose des statues en bois sculptés de personnages historiques et des fresques sur les murs.
La chapelle est abritée sous un grand cèdre classé arbre remarquable.
Une grande fresque sur les résistants et les déportés de la seconde guerre mondiale est actuellement en cours de réalisation.
Chapelle de couasnon 198 impasse du château Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire
Ancienne chapelle du XVIIIe siècle, où sont exposées des statues, en bois sculpté, de personnages historiques. La chapelle de Couasnon est abritée sous un grand cèdre plusieurs fois centenaire. Chapelle de couasnon Olivet
Raymond Servais
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