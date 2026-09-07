Sculptures géantes dans un ancien théâtre de 1933, L’Antre de l’Eléphant, Muel

Informations pratiques

Sculptures géantes dans un ancien théâtre de 1933 19 et 20 septembre L’Antre de l’Eléphant Ille-et-Vilaine

Durée de la visite: 1h environ / tarif : 5€/ adulte, 3€/enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition de sculptures géantes dans un ancien théâtre paroissial datant de 1933.

Le lieu est devenu l’antre de l’éléphant, c’est une immersion dans l’ univers artistique de Vincent Fonf et Seza, deux artistes.

La visite de cette exposition est ludique et interactive.

L’Antre de l’Eléphant 3 place de l’église 35290 Muel Muel 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne 06 59 21 23 85 http://lantredelelephant.fr https://www.facebook.com/lantredelelephant [{« link »: « https://lantredelelephant.fr/evenements/ »}] Le lieu est un ancien théâtre de patronage construit en 1933, lieu chargé d’histoire en milieu rural, il est constitué d’un plafond en bois arrondi, d’une scène et d’un cadre de scène d’époque ainsi que d’une toile de jute ancienne et conservée en l’état.

Devenu atelier d’artistes, il est un lieu dédié aux arts plastiques dans lequel il est possible de découvrir des installations des créations en cours. Un système d’audio guide peut être proposé ainsi que des visites ludiques…. Des parkings sont disponibles aux abords du lieu.

Exposition de sculptures géantes dans un ancien théâtre paroissial datant de 1933.

©vincent fonf