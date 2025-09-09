Sculptures lumineuses Wabi-Sabi Micro-Folie Le Pouliguen

Entre quête d’esthétisme et appel d’orient

Encore étudiant en architecture, il part à la découverte de la Thaïlande puis de l’Indonésie où il s’imprègne de la culture locale et choisit de s’installer en Orient pendant plusieurs années. Il côtoie alors de nombreux artistes et artisans, dont il importe les oeuvres, avant de se tourner vers la création publicitaire, toujours en équilibre entre l’Asie et l’Orient. C’est la découverte de la méditation Zen et du concept esthétique et spirituel japonais Wabi-Sabi, qu’il trouve son propre langage artistique: un art brut et lumineux qui célèbre l’imperfection, la patine et les traces laissées par le temps.

La philosophie WABI-SABI

L’art et la beauté de l’imperfection, de l’impermanence, reflet du cycle de la vie. Le style Wabi-Sabi célèbre les matériaux bruts et naturels. Il valorise textures et irrégularités. Les formes sont simples, organiques, en harmonie avec la nature. En choisissant des objets usagés, Berny prolonge leur existence et contribue modestement à réduire notre impact environnemental dans une démarche slow art .



Une rencontre avec l’artiste aura lieu le samedi 20 septembre à 15h à la Micro-Folie. .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

