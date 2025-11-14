Sculptures sonores Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Sculptures sonores

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 15:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-15 2025-11-18 2025-11-19 2025-11-22 2025-11-25 2025-11-26 2025-11-29 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-06 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-13

Exposition intercommunale avec la participation des villes de Saint-Vallier, Sanvignes-les-Mines, Blanzy.

Sculptures d’ardoise et de bronze à tiges de métal frottées ou pincées, structures de bois et de métal percutées par des baguettes, métainstruments joués à distance par captation de mouvement, les sculptures ont besoin de la main du visiteur pour devenir paysage sonore ; à la fois sculptures et instruments de musique, elles permettent à chacun, instantanément et quelque soit son âge, de jouer librement avec les sons et de créer ses propres paysages sonores le spectateur devient acteur et, comme un magicien, réveille les sculptures endormies…

Un voyage atypique, ludique, sonore et visuel, au cours duquel chacun, quelque soit son âge, est invité à trouver l’enfant qui est en lui, à la rencontre de ces étranges silhouettes d’animaux et de personnages mystérieux, aux sons venus d’ailleurs. .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr

English : Sculptures sonores

German : Sculptures sonores

Italiano :

Espanol :

L’événement Sculptures sonores Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2025-10-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)