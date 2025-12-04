Sculptures sonores Vouziers

Sculptures sonores

À la fois sculptures et instruments de musique, les objets présentés permettent à chacun, instantanément et quel que soit son âge, de jouer librement avec les sons et de créer ses propres paysages sonores le spectateur devient acteur et, comme un magicien, réveille les sculptures endormies…

Rue Henrionnet Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr

English :

Both sculptures and musical instruments, the objects presented allow everyone, instantly and regardless of age, to play freely with sounds and create their own soundscapes: the spectator becomes an actor and, like a magician, awakens the sleeping sculptures?

German :

Die gezeigten Objekte , die gleichzeitig Skulpturen und Musikinstrumente sind, ermöglichen es jedem, sofort und unabhängig vom Alter, frei mit Klängen zu spielen und seine eigenen Klanglandschaften zu schaffen: Der Zuschauer wird zum Akteur und weckt wie ein Zauberer die schlafenden Skulpturen?

Italiano :

Sculture e strumenti musicali, gli oggetti esposti permettono a tutti, a prescindere dall’età, di giocare liberamente con il suono e di creare i propri paesaggi sonori: lo spettatore diventa attore e, come un mago, risveglia le sculture addormentate?

Espanol :

A la vez esculturas e instrumentos musicales, los objetos expuestos permiten a todo el mundo, sea cual sea su edad, jugar libremente con el sonido y crear sus propios paisajes sonoros: el espectador se convierte en actor y, como un mago, despierta a las esculturas dormidas?

