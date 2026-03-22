Sculptures sur bois, mascarades et carnavals Place des Arceaux La Bastide-Clairence

Sculptures sur bois, mascarades et carnavals

Place des Arceaux Espace Darrieux La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 09:30:00

fin : 2026-04-12 12:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Marie-France Coudert sculpte le bois. Elle présente des œuvres issues de son imagination et aussi de ses lointains voyages. Sortent alors de bois abandonnés ou biscornus des monuments rêvés, des ruines improbables. Marie Garnier vous propose de découvrir ses travaux sur le thème des mascarades, des carnavals et des jeux de pelote. Des costumes de carnavaliers danseurs seront également exposés. .

Place des Arceaux Espace Darrieux La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

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English : Sculptures sur bois, mascarades et carnavals

L’événement Sculptures sur bois, mascarades et carnavals La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Pays Basque