Sculptures sur glace

Place Albert Lemarignier Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Les enfants pourront façonner leur propre bloc de glace ! Samuel Girault, double champion du monde de sculpture sur glace, réalisera une sculpture en direct.

Les enfants pourront façonner leur propre bloc de glace ! Samuel Girault, double champion du monde de sculpture sur glace, réalisera une sculpture en direct. .

Place Albert Lemarignier Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25 info@ville-ouistreham.fr

English : Sculptures sur glace

Children can create their own block of ice! Samuel Girault, two-time world ice sculpting champion, will create a live sculpture.

L’événement Sculptures sur glace Ouistreham a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Caen la Mer