Sculptures sur glace Ouistreham
Sculptures sur glace Ouistreham samedi 13 décembre 2025.
Sculptures sur glace
Place Albert Lemarignier Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Les enfants pourront façonner leur propre bloc de glace ! Samuel Girault, double champion du monde de sculpture sur glace, réalisera une sculpture en direct.
Place Albert Lemarignier Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25 info@ville-ouistreham.fr
English : Sculptures sur glace
Children can create their own block of ice! Samuel Girault, two-time world ice sculpting champion, will create a live sculpture.
