Scylla et Furax Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Scylla et Furax

Jeudi 26 février 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 20:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

En parallèle de ce projet, Scylla et Furax Barbarossa seront à retrouver en tournée dans toute la France, en Belgique.

Quand Scylla et Furax Barbarossa partagent un morceau, l’impact est immédiat. Deux voix puissantes, deux plumes aiguisées, une intensité brute. Depuis plus de quinze ans, ces deux figures majeures du rap francophone tracent leur route en solo, explorant des univers distincts, mais se retrouvant régulièrement sur des titres devenus cultes.







D’un côté, Scylla, le Bruxellois à la voix grave et à l’écriture introspective, capable de mêler puissance et profondeur avec une aisance rare. De l’autre, Furax Barbarossa, le Toulousain au débit tranchant, connu pour son intensité et son lyrisme à fleur de peau. Deux styles singuliers, deux parcours uniques, mais une connexion évidente.







Depuis des années, leur complémentarité intrigue et fascine. Leur énergie en studio comme sur scène ne laisse jamais indifférent. Et aujourd’hui, ils passent à l’étape supérieure. Ils annoncent leur retour ensemble avec un projet intitulé Portes du Désert . .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Alongside this project, Scylla and Furax Barbarossa will be on tour throughout France and Belgium.

German :

Parallel zu diesem Projekt werden Scylla und Furax Barbarossa auf Tournee in ganz Frankreich und Belgien zu finden sein.

Italiano :

Parallelamente a questo progetto, Scilla e Furax Barbarossa saranno in tournée in Francia e Belgio.

Espanol :

Paralelamente a este proyecto, Scylla y Furax Barbarossa realizarán una gira por Francia y Bélgica.

L’événement Scylla et Furax Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-31 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille