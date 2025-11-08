Scylla & Furax Barbarossa en concert + première partie Le Cargö Caen

Scylla & Furax Barbarossa en concert + première partie

Quand Scylla et Furax Barbarossa partagent un morceau, l’impact est immédiat. Deux voix puissantes, deux plumes aiguisées, une intensité brute. Depuis plus de quinze ans, ces deux figures majeures du rap francophone tracent leur route en solo, explorant des univers distincts, mais se retrouvant régulièrement sur des titres devenus cultes.

D’un côté, Scylla, le bruxellois à la voix grave et à l’écriture introspective, capable de mêler puissance et profondeur avec une aisance rare. De l’autre, Furax Barbarossa, le toulousain au débit tranchant, connu pour son intensité et son lyrisme à fleur de peau. Deux styles singuliers, deux parcours uniques, mais une connexion évidente.

Depuis des années, leur complémentarité intrigue et fascine. Leur énergie en studio comme sur scène ne laisse jamais indifférent. Et aujourd’hui, ils passent à l’étape supérieure. Ils annoncent leur retour ensemble avec un projet intitulé Portes du Désert . .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

English : Scylla & Furax Barbarossa en concert + première partie

When Scylla and Furax Barbarossa share a track, the impact is immediate. Two powerful voices, two sharp feathers, raw intensity.

German : Scylla & Furax Barbarossa en concert + première partie

Wenn Scylla und Furax Barbarossa sich ein Stück teilen, ist die Wirkung sofort spürbar. Zwei kraftvolle Stimmen, zwei spitze Federn, eine rohe Intensität.

Italiano :

Quando Scylla e Furax Barbarossa condividono un brano, l’impatto è immediato. Due voci potenti, due piume affilate, un’intensità cruda.

Espanol :

Cuando Scylla y Furax Barbarossa comparten un tema, el impacto es inmediato. Dos voces poderosas, dos plumas afiladas, intensidad en bruto.

