SCYLLA & FURAX BARBAROSSA – LA RODIA Besancon

SCYLLA & FURAX BARBAROSSA Début : 2026-02-21 à 20:30. Tarif : – euros.

SCYLLA & FURAX BARBAROSSA – EN CONCERTQuand Scylla et Furax Barbarossa partagent un morceau, l’impact est immédiat. Deux voix puissantes, deux plumes aiguisées, une intensité brute. Depuis plus de quinze ans, ces deux figures majeures du rap francophone tracent leur route en solo, explorant des univers distincts, mais se retrouvant régulièrement sur des titres devenus cultes.D’un côté, Scylla, le bruxellois à la voix grave et à l’écriture introspective, capable de mêler puissance et profondeur avec une aisance rare. De l’autre, Furax Barbarossa, le toulousain au débit tranchant, connu pour son intensité et son lyrisme à fleur de peau. Deux styles singuliers, deux parcours uniques, mais une connexion évidente.Après avoir rempli rapidement leurs premières dates. Début 2026, Scylla & Furax Barbarossa reviennent pour un nouveau tour de force. À travers la France, la Suisse et jusqu’au Canada, le duo reprend la route pour offrir une expérience scénique unique, dans la lignée de l’engouement impressionnant suscité par leurs précédentes apparitions.

LA RODIA 4 AVENUE DE CHARDONNET 25000 Besancon 25