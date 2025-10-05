SCYLLA & FURAX BARBAROSSA – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

SCYLLA & FURAX BARBAROSSA Début : 2025-10-05 à 20:00. Tarif : – euros.

MEDIATONE PRESENTE : SCYLLA & FURAXQuand SCYLLA et FURAX BARBAROSSA partagent un morceau, l’impact est immédiat. Deux voix puissantes, deux plumes aiguisées, une intensité brute. Depuis plus de quinze ans, ces deux figures majeures du rap francophone tracent leur route en solo, explorant des univers distincts, mais se retrouvant régulièrement sur des titres devenus cultes.D’un côté, Scylla, le bruxellois à la voix grave et à l’écriture introspective, capable de mêler puissance et profondeur avec une aisance rare. De l’autre, Furax Barbarossa, le toulousain au débit tranchant, connu pour son intensité et son lyrisme à fleur de peau. Deux styles singuliers, deux parcours uniques, mais une connexion évidente.Depuis des années, leur complémentarité intrigue et fascine. Leur énergie en studio comme sur scène ne laisse jamais indifférent.

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69