Une histoire de famille, de jazz et de liberté. Le SDC Duo, c’est Sylvain Del Campo, saxophoniste au souffle généreux et à la carrière bien ancrée dans la scène jazz française, et son fils Leïth, jeune accordéoniste déjà bluffant de maturité. Ensemble, ils explorent les liens entre tradition et modernité, écrivent à quatre mains une musique pleine de complicité et d’improvisation.

Sylvain, fort de cinq albums sous son nom, s’est imposé au fil des années comme un musicien à la fois lyrique et audacieux, toujours en quête de nouveaux dialogues sonores. Leïth, lui, a grandi au milieu de cette effervescence musicale : lauréat de plusieurs concours internationaux, double diplômé du CRR de Paris en jazz et en classique, il trace déjà son propre chemin avec une sensibilité hors norme.

Sur scène, leurs univers se mêlent naturellement : le souffle du sax, les couleurs de l’accordéon, une écoute fine et une liberté totale. Avec le SDC Duo, chaque concert devient un terrain de jeu où se croisent groove, tendresse et feu intérieur.

Le jeudi 22 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

payant Tarif sur place : 25 EUR

Tarif Web : 20 EUR

Tarif réduit – Demandeurs d’emploi, – 26 ans, étudiants de conservatoire / écoles de musique : 10 EUR

Tarif Adhérents Paris Jazz Club – sur présentation d’un justificatif : 15 EUR Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

