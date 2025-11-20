SDM Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

SDM

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : 49 – 49 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20 20:00:00

Date(s) :

2025-11-20

SDM fait partie de cette génération qui bouleverse tout et ne veut rien lâcher. Textes subversifs, flow assuré, punchlines puissantes, son talent n’est plus à prouver.

.

English :

SDM is part of a generation that’s shaking things up and refusing to give up. With his subversive lyrics, confident flow and powerful punchlines, his talent is unquestionable.

German :

SDM gehört zu dieser Generation, die alles auf den Kopf stellt und nicht locker lassen will. Subversive Texte, sicherer Flow, kraftvolle Punchlines sein Talent muss nicht mehr unter Beweis gestellt werden.

Italiano :

SDM fa parte di una generazione che sta scuotendo le cose e rifiuta di arrendersi. Con i suoi testi sovversivi, il suo flow sicuro e le sue potenti battute, il suo talento è indiscutibile.

Espanol :

SDM forma parte de una generación que está cambiando las cosas y se niega a rendirse. Su talento es incuestionable, con letras subversivas, un flow seguro y un punchline contundente.

