SDM – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

vendredi 21 novembre 2025.

Début : 2025-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

LIVE AFFAIR, EN ACCORD AVEC IG TOUR, PRÉSENTE : SDMSDM fait partie de cette génération qui bouleverse tout et ne veut rien lâcher. Textes subversifs, flow assuré, punchlines puissantes, son talent n’est plus à prouver. Avec Ocho en 2021 et Liens du 100 en 2022, tous les deux doubles disques de platines, SDM posait les bases, en témoigne le succès de Bolide Allemand, titre le plus streamé en 2023 en France. En septembre 2024, il dévoile au public son troisième opus À la vie, à la mort, certifié disque d’or en à peine 14 jours et disque de platine en moins de quatre semaines. Adoubé par la scène rap et par le public, SDM démontre son talent pour rassembler autour de ses textes à la fois bruts et mélodieux, dont l’alliage avec son tempérament d’acier en font sans conteste l’un des artistes le plus en vue de la scène francophone.Les titres Cartier Santos et Pour Elle se sont hissés n1 du top singles depuis leurs sorties en septembre 2024, et sont une nouvelle preuve, s’il en fallait encore une, de sa capacité à enchainer les hits. Mais SDM est également une bête de scène, retournant l’Olympia puis le Zénith de Paris en 2023 avec une assurance déroutante et un show puissant. Début 2025, avec le SDM TOUR il aura rempli 11 zéniths à travers la France et deux Accor Arena. Fort de ce succès, cette tournée se voit donc prolongée dès l’automne !

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06