Se canti Gric de Prat au bourg Cocumont

Se canti Gric de Prat

au bourg Salle des Fêtes Cocumont Lot-et-Garonne

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

2026-04-24

Quand la musique porte la lnague d’Oc.

Récits, musiques et chansons.

Spectacle bilingue Occitan-français

Nathalie et Eric ROULET

au bourg Salle des Fêtes Cocumont 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 06 43 57

English : Se canti Gric de Prat

When music carries the lnague d’Oc.

Stories, music and songs.

Bilingual show in Occitan and French

Nathalie and Eric ROULET

