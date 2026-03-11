Se canti Gric de Prat au bourg Cocumont
Se canti Gric de Prat
au bourg Salle des Fêtes Cocumont Lot-et-Garonne
Quand la musique porte la lnague d’Oc.
Récits, musiques et chansons.
Spectacle bilingue Occitan-français
Nathalie et Eric ROULET
au bourg Salle des Fêtes Cocumont 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 06 43 57
English : Se canti Gric de Prat
When music carries the lnague d’Oc.
Stories, music and songs.
Bilingual show in Occitan and French
Nathalie and Eric ROULET
