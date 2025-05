SE CONNECTER À L’AMAZONE EN SOI « DANSE LIBRE » – Castries, 14 mai 2025 07:00, Castries.

SE CONNECTER À L’AMAZONE EN SOI « DANSE LIBRE » 1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Un voyage intérieur alliant danse libre et rencontre avec l’énergie des chevaux

Venez vous connecter à l’archétype de l’AMAZONE pour célébrer l’énergie du printemps.

Un voyage au fond de soi pour se connecter à son énergie vitale profonde, un mouvement subtil mais puissant qui anime chaque être vivant. C’est à la fois l’élan de vie, la respiration qui nous traverse, la connexion entre le corps et l’invisible, entre le terrestre et le spirituel.

Cette journée est une invitation à

Explorer l’élément AIR souffle, expansion, mouvement libre

Contacter ton Amazone intérieure force, confiance et leadership naturel

Sentir la presence des chevaux connexion, ancrage et énergie vitale

Mise en mouvement du corps pour libérer tensions et blocages

English :

An inner journey combining free dance and horse energy

Come and connect with the AMAZONE archetype to celebrate the energy of spring.

German :

Eine innere Reise, die freien Tanz und die Begegnung mit der Energie der Pferde verbindet

Verbinden Sie sich mit dem Archetyp der AMAZONE, um die Energie des Frühlings zu feiern.

Italiano :

Un viaggio interiore che unisce la danza libera e l’incontro con l’energia dei cavalli

Venite a connettervi con l’archetipo dell’AMAZONE per celebrare l’energia della primavera.

Espanol :

Un viaje interior que combina la danza libre y el encuentro con la energía de los caballos

Ven a conectar con el arquetipo AMAZONE para celebrar la energía de la primavera.

