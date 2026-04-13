Se dégoogliser Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Jeudi 16 avril, 14h30 Sur inscription

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Adultes débutants

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-16T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-16T16:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90



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