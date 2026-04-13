Se dégoogliser Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes
Se dégoogliser Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes jeudi 16 avril 2026.
Se dégoogliser Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Jeudi 16 avril, 14h30 Sur inscription
Aide informatique
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Adultes débutants
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-16T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-16T16:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90
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