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Se dégoogliser Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes

Se dégoogliser Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes

Se dégoogliser Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Champs-Manceaux

Adresse : Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Tarif : Sur inscription

Se dégoogliser Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Jeudi 16 avril, 14h30 Sur inscription

Aide informatique

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Adultes débutants
Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-16T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-16T16:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90


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