Se déplacer à Blois au fil des siècles Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois

Se déplacer à Blois au fil des siècles Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois samedi 20 septembre 2025.

Se déplacer à Blois au fil des siècles 20 et 21 septembre Stand Ville d’Art et d’Histoire Loir-et-Cher

Réservation à partir du lundi 8 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

La présence de la Loire a fortement orienté les modes de déplacement au sein de la ville, donnant naissance à la marine de Loire, mais Blois a aussi compté jusqu’à cinq lignes de tramways dans les années 1930 et a été le terrain d’essai du prototype du scooter d’aujourd’hui : l’auto-fauteuil !

Stand Ville d’Art et d’Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 33 »}] Toute la journée, l’équipe du Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l’année.

La présence de la Loire a fortement orienté les modes de déplacement au sein de la ville, donnant naissance à la marine de Loire, mais Blois a aussi compté jusqu’à cinq lignes de tramways dans les et…

Tramway, avenue de Saint-Gervais © Ville de Blois