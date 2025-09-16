Se déplacer autrement dans le Loudunais Loudun

Se déplacer autrement dans le Loudunais

Place du Général de Gaulle Loudun Vienne

A l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité, la Communauté de communes du Pays Loudunais vous propose de découvrir les solutions locales de mobilité, pour tous.

Pour mieux se déplacer au quotidien, les acteurs locaux de la mobilité seront présents pour vous informer et vous conseiller gratuitement !

Vendredi 19 sept. 14h à 18h Forum de la mobilité Place du Général de Gaulle à Loudun (à côté du Point Transport)

Lundi 22 sept. 13h à 17h Atelier débat Vous avez plus de 60 ans ? Venez découvrir les alternatives à la voiture Organisé par la Ville de Loudun et le CIF SP Salle n°1 de la Mairie sur inscription .

Place du Général de Gaulle Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 07 78 bientraitance@cif-sp.org

