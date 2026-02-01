Se déplacer par les chemins de La Roche-en-Brenil La Roche-en-Brenil
Début : 2026-02-21 09:30:00
fin : 2026-02-21 12:30:00
2026-02-21
Venez tester et donner votre avis les chemins ruraux à pied et à vélo, on en pense quoi?
9h30 accueil café à la salle des fêtes
Suivi du parcours à pied.
Contacter le Parc pour réserver du matériel PMR tout terrain ou vélo.
Pour faciliter l’organisation de la journée, nous vous remerçons de vous inscrire.
Contact et inscriptions
Mars Den Dikken
03 86 78 79 86
mars.den_dikken@parcdumorvan.org .
