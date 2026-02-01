Se déplacer par les chemins de La Roche-en-Brenil La Roche-en-Brenil

Se déplacer par les chemins de La Roche-en-Brenil

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

2026-02-25

Venez tester et donner votre avis les chemins ruraux à pied et à vélo, on en pense quoi?

9h30 accueil café à la salle des fêtes

Suivi du parcours à pied.

Contacter le Parc pour réserver du matériel PMR tout terrain ou vélo.

Pour faciliter l’organisation de la journée, nous vous remerçons de vous inscrire.

Contact et inscriptions

Mars Den Dikken

03 86 78 79 86

mars.den_dikken@parcdumorvan.org .

