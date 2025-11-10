Se déplacer pour un voyage ou le travail Rue du Manoir Lillebonne

Se déplacer pour un voyage ou le travail

Rue du Manoir La Maison des Compétences Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10 16:30:00

fin : 2025-11-10 18:00:00

Date(s) :

2025-11-10

Vous voyagez occasionnellement ou régulièrement pour vos vacances ou vos déplacements professionnels ?

Découvrez les principales plateformes de réservation de transport sur internet covoiturage bus train avion lors d’un atelier accessible à tous.

La solution pour prévoir et organiser vos futurs trajets ! 10 places disponibles ! .

Rue du Manoir La Maison des Compétences Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 65 11 11 p.nobis@cauxseine.fr

