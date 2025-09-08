Se former au métier « d’ Agent technique de réception et valorisation des déchets » Agence RENNES NORD Rennes

Se former au métier « d’ Agent technique de réception et valorisation des déchets » Agence RENNES NORD Rennes lundi 8 septembre 2025.

Se former au métier « d’ Agent technique de réception et valorisation des déchets » Agence RENNES NORD Rennes Lundi 8 septembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Collecte, tri, recyclage…le traitement des déchets est un domaine en expansion qui offre bon nombre d’opportunités en termes d’emploi, de recherche et de développement de carrière.• Vous vous i…

Collecte, tri, recyclage…le traitement des déchets est un domaine en expansion qui offre bon nombre d’opportunités en termes d’emploi, de recherche et de développement de carrière.• Vous vous intéressez au domaine du recyclage et de la revalorisation, et souhaitez en savoir davantage sur les activités en lien avec le domaine des déchets et du réemploi? Ou vous souhaitez tout simplement vous professionnaliser dans ce secteur? Venez découvrir la formation d’agent technique de réception et de valorisation des déchets proposée par l’IBEP et financée par la région Bretagne.

• Dates de formation : du 9 octobre 2025 au 17 avril 2026 (alternance : 55 % centre de formation et 45 % en entreprise) • Niveau de sortie de la formation : 3 (équivalent CAP) • Lieu de la formation : IBEP formation (41 rue Charles Géniaux 35000 RENNES).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-08T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-08T12:00:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/486698

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine