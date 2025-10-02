Se former au métier de Carreleur et être recruté ! Agence RENNES EST Rennes

Se former au métier de Carreleur et être recruté ! Agence RENNES EST Rennes Jeudi 2 octobre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Vous serez formé au métier de carreleur lors d’une formation de 400h (préparation des supports, collage carrelage, faïence…)A l’issue de cette action de formation, un recrutement sera possible (cdd/cdi/contrat en alternance) au sein d’une des entreprises partenaire de cette opération.

Début : 2025-10-02T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-02T12:00:00.000+02:00

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine